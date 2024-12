Lucas Henveaux gaat als enige Belg op zoek naar een medaille op het WK kortebaanzwemmen in Boedapest

ma 9 december 2024 14:28

Dinsdag gaat het WK kortebaanzwemmen in Boedapest van start. Zoek niet naar veel Belgen op de deelnemerslijst, want Lucas Henveaux is de enige die ons land zal vertegenwoordigen in de Hongaarse hoofdstad.

Lucas Henveaux was eerder dit jaar al aan de slag op het WK langebaan in Doha en op de Olympische Spelen in Parijs. Nu komt daar voor het eerst in zijn carrière ook een WK in klein bad bij. De Luikenaar start donderdag met de 400m vrije slag, zondag volgt de 200m vrije slag. De reeksen en de finale staan telkens op dezelfde dag op het programma.

Voorbereiding goed verlopen

Met de vorm van Henveaux zit het goed, want op 23 november veroverde hij het Belgisch record kortebaan op de 1.500m vrije slag. Enkele weken daarvoor pakte hij zes keer goud op het BK en stelde hij zijn records op de 200 en 400m vrij scherp. Eerder dit jaar haalde hij al de finale op het WK langebaan op de 400m vrije slag, waarin hij als 5e eindigde. Op de Spelen in Parijs kon hij dat kunststukje niet herhalen en sneuvelde hij in de reeksen. Enkel op de 200m kon hij de halve finales halen. Het is niet de eerste keer dat Henveaux het kleine bad induikt. Hij deed dat eerder al tijdens het EK in 2023, én met succes. Hij pakte brons op de 400m vrije slag. Fanny Lecluyse is de laatste Belgische medaillewinnares op een WK kortebaan. Ze was goed voor brons op de 200m schoolslag in 2018.

Afwezigen