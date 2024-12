McLaren scoort een-tweetje in kwalificaties Abu Dhabi met Norris op 1 en Piastri op 2

za 7 december 2024 16:15

Geen 5e poleposition op een rij in Abu Dhabi voor wereldkampioen Max Verstappen. De Nederlander had lang de beste tijd in Q3, ondanks een slippertje. Maar in de lawine van hot laps op het einde deden nog 4 auto's sneller, waaronder de twee McLarens. Lewis Hamilton was de pechvogel van de dag.

De kwalificaties in Abu Dhabi, de laatste Grote Prijs van het jaar, zorgden in Q1 al voor een eerste verrassing. Lewis Hamilton werd door een aanvaring met een paaltje meteen uitgeschakeld (zie 'gerelateerd'). Hij gaat morgen als 18e van start, een einde bij Mercedes in mineur dreigt.

Max Verstappen had zich de voorbije 4 jaar telkens de snelste getoond in de kwalificaties in Abu Dhabi en die geschiedenis leek zich te herhalen.



De Nederlander zwalpte in de laatste rechte lijn met zijn Red Bull, maar toch zette hij de snelste tijd op de tabellen.



Dat kon nog een stuk sneller voor zijn ultieme snelle ronde. Alleen kwam het er niet uit. Verstappen werd nog door 4 rijders ingehaald en start dus pas vanaf de 5e plaats.



Toch was het alsnog oranje boven op Yas Marina, want McLaren sloeg helemaal op het einde zijn slag door zowel Lando Norris als Oscar Piastri op de eerste startrij te piloteren.



McLaren wint zo een eerste veldslag in de ontknoping van het constructeurskampioenschap. Morgen zal de oorlog beslecht worden. De Britse renstal heeft 21 punten voorsprong op Ferrari, dat met Carlos Sainz slechts één rijder in de voorwacht heeft, op de 3e startplaats. Charles Leclerc werd pas 14e.

Startgrid 1 Norris McLaren 2 Piastri McLaren 3 Sainz Scuderia Ferrari 4 Hülkenberg Haas F1 Team 5 Verstappen Red Bull Racing 6 Gasly Alpine 7 Russell Mercedes 8 Alonso Aston Martin 9 Bottas Kick Sauber - Ferrari 10 Perez Red Bull Racing 11 Tsunoda RB - Honda RBPT 12 Lawson RB - Honda RBPT 13 Stroll Aston Martin 14 Leclerc Scuderia Ferrari 15 Magnussen Haas F1 Team 16 Albon Williams Racing 17 Zhou Kick Sauber - Ferrari 18 Hamilton Mercedes 19 Colapinto Williams Racing 20 Doohan Alpine