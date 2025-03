Het licht springt dit weekend op groen: "Het is verbazend hoe bijna iedereen Max Verstappen lijkt te vergeten"

vr 14 maart 2025 16:33

De winterslaap is nu helemaal voorbij: komend weekend wordt in Australië de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen gereden. Schrijven we net als de voorbije jaren met Max Verstappen de wereldkampioen al op? Let toch maar op, zo leren we van commentator Gert Vermersch en Sporza-reporter Mercedes Vandenbroucke in een uitgebreide vooruitblik van Sporza Daily.

"Niet overtuigd dat McLaren helemaal bovenaan staat"

"Ik hoop dat het spannend wordt, maar boeiend wordt het in elk geval", gniffelt Gert Vermersch, autosportjournalist en commentator bij Play Sports. "Er zijn heel veel nieuwe factoren waardoor de onvoorspelbaarheid zo groot wordt." Uit de testdagen leren we dat McLaren er goed voor staat. Of niet? "Iedereen met een beetje verstand heeft er verstoppertje gespeeld." "Maar ik ben niet zo overtuigd dat McLaren helemaal bovenaan staat. In de eerste races wel, maar de hoop is dat de rest toch snel op hetzelfde niveau zal zitten. En dat we net als vorig jaar dan weekends krijgen waarbij we op vrijdag niet kunnen voorspellen wie zondag wint." Aan het einde van het verhaal wordt, zo vermoedt Vermersch aan de vooravond van de eerste GP, Max Verstappen toch weer wereldkampioen. "Ja, omdat hij het best gepositioneerd zal zijn om te profiteren van wat er wellicht bij McLaren zal gebeuren. Het is mogelijk dat Max 23 races niet op kop staat, tenzij hij zondag al wint in de voorspelde regen in Australië." "Maar hij zal niet zo domineren als gewoonlijk en de rest zal niet moeten achtervolgen op Verstappen, want hij zal nooit zo ver weglopen in de titelstrijd. Omdat je op papier 4 teams hebt die races kunnen winnen."

Red Bull: nu wel met een nummer 2 die een rol kan spelen

Beginnen doen we met de hofleverancier van de voorbije seizoenen. "Wat me verbaasd heeft in de vooruitblikken en voorspellingen, is dat bijna iedereen Max Verstappen lijkt te vergeten", stelt Vermersch. "Hij staat bij manier van spreken niet op de lijstjes." "We spreken nog altijd over de viervoudige wereldkampioen, hé. Vorig jaar pakte hij de titel zonder de snelste auto. Red Bull heeft de titel binnengehaald dankzij Max. Niet omgekeerd." Een mogelijke hinderpaal: misschien is Verstappen bezig aan zijn laatste seizoen bij Red Bull. "Zijn contract loopt tot en met 2028, al stelt dat niet veel voor in de F1." "Toto Wolff zegt dat Mercedes hem dit jaar niet zal verleiden, Aston Martin zou hem willen strikken voor veel geld voor 5 jaar. Schrijf het op: Verstappen rijdt nooit nog 5 jaar in de F1."

Verstappen wordt binnenkort vader. Misschien speelt dat een rol. Enzo Ferrari zei ooit dat een kind je een tiende per ronde kost. Al hoef je niet noodzakelijk trager te zijn als je berekend rijdt. Gert Vermersch

"Waarom zou hij ook veranderen? Voor het geld hoeft het niet, dat krijgt hij nu al niet op. En welke plaats zou hij dan innemen bij Mercedes? George Russell zullen ze niet opzijschuiven en Kimi Antonelli is hun protégé." "Max wordt binnenkort ook vader. Misschien speelt dat een rol. Enzo Ferrari zei ooit dat een kind je een tiende per ronde kost. Al hoef je niet noodzakelijk trager te zijn als je berekend rijdt." Ploegmakker Sergio Perez is vervangen door Liam Lawson. "Een rol als nummer 2 ligt niet in zijn karakter. Ook Lawson kan gemeen doen, hoor." "Het probleem van alle ploegmaats van Verstappen, op Daniel Ricciardo na, is dat ze nooit in zijn buurt konden komen." "Maar Max zal in een heel seizoen veel meer hebben aan deze Lawson dan hij aan Perez heeft gehad. Lawson zal punten afsnoepen van de anderen."

De Red Bull in 2025.

McLaren: ijskonijn in de weegschaal met gevoelsmens

Wie is nu de kopman bij McLaren: Lando Norris of Oscar Piastri? "Een muntje opgooien zou nog de meest vredelievende oplossing zijn. Met hun Papaya Rules hebben ze een mooie term gegeven aan wat eigenlijk teamorders heet." "De laatste keer dat McLaren met 2 rijders om de titel streed, was in 2007 met Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Wie werd toen wereldkampioen? Kimi Räikkönen in zijn Ferrari." "De kans is heel groot dat ze zichzelf in de voet schieten. Piastri geeft niets toe. Hij heeft ijs door zijn aderen lopen. Norris weet dat en is zelf veel emotioneler." "Teameigenaar Zak Brown en teammanager Andrea Stella wegen te licht om hun rijders te controleren. Ze hebben dat nog nooit echt hoeven te doen."

Norris zei dat hij na vorig jaar weet hoe het voelt om te vechten voor de titel. Als hij dat denkt, zal hij nog voor verrassingen komen te staan. Gert Vermersch

Er is dus sprake van interne concurrentie. "Ze doen bij McLaren hun uiterste best om hen allebei perfect te behandelen. Het contract van Piastri is opengebroken en verlengd tot dezelfde einddatum als dat van Norris." Onze podcastgasten voorspellen dat er een verliezer zal zijn. Maar wie wordt dat dan? "Piastri heeft de afgelopen 2 seizoenen nog geen consistentie getoond die een wereldkampioen wel nodig heeft, vooral in de kwalificaties." "Eén ding heeft me wel gestoord in alle uitspraken van de voorbije winter. Norris zei dat hij weet hoe het voelt om te vechten voor de titel." "Sorry, bij een achterstand van 60 punten weet je dat niet. Als Norris dat denkt, zal hij nog voor verrassingen komen te staan."

De McLaren in 2025.

Ferrari: een rustige winter in Monaco

Bij Ferrari zijn de verwachtingen uitermate hoog na de spraakmakende transfer van Lewis Hamilton. "Beter kan je niet dromen als F1-liefhebber", zegt ons duo over de deal van het ene topteam naar het andere. "Anderzijds kan Charles Leclerc er ook extra motivatie uit putten. Met Sebastian Vettel heeft hij al eens een wereldkampioen aan de kant geschoven en hij is er als winnaar uit gekomen." "Leclerc heeft nog nooit zo'n rustige winter gehad. Niemand hoefde iets van hem te weten."

Beseft Hamilton al dat hij zelf in Italië veel minder belangrijk is dan Ferrari? Niemand is groter dan Ferrari. Gert Vermersch

Is Hamilton dan de kopman bij de start van het seizoen? "Ik hoop alleen maar dat hij niet door het ijs zakt. Als Leclerc hem in de vernieling rijdt - ik verwacht het niet, maar die kans bestaat - dan is dit het jaar te veel." "Maar ik denk dat Hamilton op z'n minst één race wint. Al weet ik niet of hij al beseft dat hij zelf in Italië veel minder belangrijk is dan Ferrari. Niemand is groter dan Ferrari." "Zijn leeftijd (40) spreekt tegen hem, al zegt hij zelf van niet. Maar op mentaal vlak zal er toch moeheid intreden als je al zo lang racet." "Gelukkig voor dat duo heeft teammanager Fred Vasseur hen aan de leiband. Als je één manager niets kan wijsmaken, is hij het wel."

De Ferrari in 2025.

Mercedes: kind van het huis dat zijn limieten aftast

Bij het vierde topteam worden de eieren in de mandjes gelegd van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Die laatste is een 18-jarige koorknaap en debutant. "Maak de vergelijking met Red Bull: bij hen kan Lawson winnen als er iets mis is gegaan bij Verstappen. Om Antonelli te laten winnen, hoeft er niets te gebeuren met Russell. Dat is het grote verschil." "Antonelli kan het op zijn eigen verdienste doen. Hij is een rijder die veel te weinig voorkomt. Hij vindt de limiet door er een paar keer over te gaan." "Je kan jezelf daarbij pijn doen, maar zo gaat het veel sneller. En zijn uitstraling als 18-jarige is gigantisch. Hij is de vriendelijkheid zelve en ik hoop dat dat zo blijft."