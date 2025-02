Hamilton pronkt in Ferrari-rood, Norris "klaar voor" titelstrijd met Verstappen: F1-seizoen is feestelijk geopend

Over een maand ronken de motoren in Australië, maar het startschot van het nieuwe F1-seizoen is al feestelijk gegeven. In Londen verzamelden alle teams en rijders voor een unieke spektakelshow voor de 75e verjaardag van de sport. Herbeleef de avond hier.

Mét alle F1-rijders samen. Op de rode loper was het dan ook smullen voor de fotografen. Zeker wanneer zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton met een rode das op het appel verscheen, geheel in stijl met zijn nieuwe team.

Om het 75e jubileumseizoen feestelijk te openen had de Formule 1 voor het eerst een heuse arenashow op poten gezet. Normaal kiezen de teams zelf waar en wanneer ze hun nieuwe ontwerp voorstellen, nu gebeurde het voor het eerst op één avond.

Glitter, glamour en spektakel. Alles wat de Amerikaanse eigenaars van de Formule 1 op het circuit willen zien, pompten ze vanavond al in de O2 Arena in Londen.

Hoeveel er daadwerkelijk aan de wagens is veranderd, zullen we pas te zien krijgen tijdens de testdagen in Bahrein (26-28 februari). Tot dan kunnen de teams nog verstoppertje spelen met hun ontwerp.

Aston Martin koos voor een James Bond-parodie, Sauber voor een drumparade met lichtgevende stokken en Racing Bulls deed het met een filmpje over hun sponsorzware naam (Visa Cash App RB).

Alle teams kregen hun moment om te blinken op het podium, van de laatste in het constructeurskampioenschap (Sauber) tot de wereldkampioen (McLaren).

Voor Max Verstappen hoeft het allemaal niet, maar de titelverdediger was wel aanwezig. "Het kon erger. Je kon ook naast George Russell zitten", opende presentator Jack Whitehall de avond met een smakelijke grap over de ruzie tussen de twee.

Na vorig jaar denk ik dat we geen excuses hebben.

Ook Verstappen zal dan pas weten of hij met de RB25 voor een 5e wereldtitel op een rij kan gaan. "We hebben veel ervaring en ik denk dat we vorig jaar hebben laten zien dat het ook lukt als het moeilijker gaat", zei de Nederlander.

"Ik weet niet waar we op dit moment staan. Dat weet niemand. Maar als we competitief kunnen zijn, weet ik zeker dat we weer kunnen winnen."

Dat denkt ook uitdager en vicewereldkampioen Lando Norris, die de favorietenrol omarmt na een sterk seizoenseinde. "Na vorig jaar denk ik dat we geen excuses hebben. In het verleden hadden we redelijk wat, maar ook eerlijke en echte excuses. Dit jaar hebben we niets om ons achter te verschuilen."

Of ook Ferrari zich kan mengen? Dat hoopt ook Lewis Hamilton, die in het Ferrari-rood blonk op het podium. Na 12 jaar bij Mercedes voelde hij zich alvast "vol leven, omdat alles nieuw is".