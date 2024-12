Een puntendeling zonder morele winnaar: KV Mechelen kan 120e verjaardag niet vieren met zege, 2 op 12 voor Antwerp

Hasi: "Ik geloof in Raman zoals hij is"

Vandaag is nog niet de dag waarop Benito Raman start en het label supersub van zich afgooit. Omdat Hasi hem zo ziet? "Nee, ik geloof in hem zoals hij is. Hij is gewoon toegekomen met een fysieke achterstand, die hij aan het wegwerken is. We hadden vandaag ook met twee spitsen kunnen starten maar daar is de ploeg nog niet klaar voor."