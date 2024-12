Dikke Vette Inhaaleditie van het NK Tegenwindfietsen lokt weer honderden wielergekken naar Zeeland

Op de Oosterscheldekering in Zeeland zijn een 300-tal fietsliefhebbers de strijd met de (storm)wind aangegaan in de 8e editie van het NK Tegenwindfietsen.

De datum van het evenement wordt telkens pas een paar dagen op voorhand aangekondigd, als de voorspellingen harde wind beloven. Een jaar geleden ging dat mis, want vanwege stormweer moest de wedstrijd afgeblazen worden. De editie van dit jaar werd dan ook de Dikke Vette Inhaaleditie gedoopt. Er waren aparte beloningen voor inhaalmanoeuvres.

In 2013 werd deze bijzondere wedstrijd voor het eerst georganiseerd. Op de plaats waar Nederland 40 jaar geleden het gevecht met het water aanging, de Oosterscheldekering, doen de fietsers nu hetzelfde met de wind. Het principe is eenvoudig: op doordeweekse stadsfietsen moeten de deelnemers één voor één 8,5 kilometer afmalen. Gekke outfits worden aangemoedigd.

"Luctor et emergo" ofwel "Ik worstel en kom boven". Zelden is de wapenspreuk van Zeeland toepasselijker dan tijdens het NK (Nederlands kampioenschap) Tegenwindfietsen.

Met windvlagen van ongeveer 70 km/u (4 à 7 beaufort) waren de omstandigheden deze keer "perfect". Net als in 2022 was Jurjun van de Velde de sterkste van het pak. Hij finishte in 19'36". Ingrid van de Wijngaard won bij de vrouwen.

De 8e editie trok ook enkele bekende gezichten aan. Zo liet voormalig minister Hugo de Jonge zich verleiden tot een klein halfuurtje beuken. Ex-wielrenner Laurens ten Dam koos voor een tandem (niet toevallig een anagram van Ten Dam) samen met zijn podcastvriend Stefan Bolt.