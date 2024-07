Geen eerste eremetaal op een EK: jonge Belgian Lions zien brons in zenuwslopend slot uit vingers glippen

Ferme flashback voor de U20-ploeg van de Belgian Lions. De jonge Belgische basketballers hebben net zoals vorig jaar hun troostfinale op het EK verloren tegen Griekenland. Na een hevig potje haasje-over in het slot grepen onze landgenoten net naast het brons. Het werd uiteindelijk 68-70.

De U20 van de Belgian Lions keken vandaag op het EK in de ogen van grootmacht Griekenland. De inzet: een allereerste medaille ooit op een EK basketbal.





Gisteren konden de Belgische basketballers zich tegen Slovenië niet verzekeren voor een plekje in de finale, maar vandaag kregen de jonkies alsnog de kans om hun bladzijde in de geschiedenisboeken op te eisen. Vorig jaar verloren onze landgenoten dezelfde affiche nog.



En met die ingesteldheid en wat revanchegevoelens begonnen de jonge Lions ook aan hun clash. In het eerste kwart moesten de Belgen in het slot het hoofd nog buigen voor de Grieken, maar een ijzersterke remontada - met Ayuba Bryant Jr. als speerpunt - in kwart 2 zorgde uiteindelijk voor de 40-31-ruststand.

Na de pauze probeerden de Grieken de druk op te voeren en dat voelden onze landgenoten. Het derde kwart werd een zenuwslopend kat-en-muisspelletje, maar dankzij enkele driepunters van onder meer Temmerman kon de schade toch beperkt worden tot 50-46.

Maar aan alles was voelbaar dat de Grieken bloed hadden geroken. En die "selffulfilling prophecy" zou in het slot ook een pijnlijke waarheid worden. Op een dikke vijf minuten voor het einde klom Griekenland voor het eerst weer op voorsprong.



De voorbode van een frustrerend slot voor onze jonge landgenoten.



Hoewel Nathan Missia-Dio de Belgen met enkele krachtmetingen nog in leven hield, werden er te veel foute beslissingen gemaakt op de cruciale momenten. En die werden door de herboren Ioannis Karakostas en sterkhouder Theodoros Konstantinidis genadeloos afgestraft.

En zo eindigde de medaillejacht van de Belgian Lions opnieuw op de meest ondankbare plaats: vierde na een 68-70-verlies in de troostfinale.