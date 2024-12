VIDEO: Seizoensrevelatie Kortrijk zorgt met 139 punten voor een recordscore in de BNXT League

Kortrijk heeft zaterdagavond voor een record in de BNXT League gezorgd. De huidige nummer 2 in de competitie maakte tegen Feyenoord maar liefst 139 punten.

Het zal je maar overkomen: 95 punten maken en nóg een pak rammel krijgen. Het overkwam Feyenoord zaterdagavond in de Lange Munte in Kortrijk, waar de thuisploeg andermaal de pletwals bovenhaalde.

Tegen de bezoekers uit Rotterdam demonstreerde Kortrijk andermaal dat het de vlotst scorende ploeg in de BNXT League is. Feyenoord kreeg maar liefst 139 punten om de oren van Kortrijk. Geen enkele ploeg deed ooit beter in de BNXT League.

Het vorige record stond op naam van Okapi Aalst, dat in april 2022 goed was voor 118 punten tegen Amsterdam.

Bij Kortrijk eindigden 7 spelers in de dubbele cijfers, 10 spelers maakten 8 of meer punten. Darren Williams was de topschutter met 24 punten.

Kortrijk, de huidige nummer 2 in de BNXT League, is na 13 wedstrijden gemiddeld goed voor liefst 97,8 punten per wedstrijd. Het scoorde al in 5 matchen 100 of meer punten dit seizoen.