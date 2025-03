Ene Beerschot-doelman de schlemiel met rood, andere de held met penaltysave: "Redding was instinctief"

zo 2 maart 2025 17:29

Twee sleutelmomenten op een kwartier tijd. Nick Shinton misrekende zich vlak na rust tegen KV Mechelen compleet: hij pakte een bal buiten zijn grote rechthoek en kreeg van ref Lothar D'Hondt prompt rood. Reservedoelman Davor Matijas moest zo van de bank komen en blonk niet veel later al uit met een cruciale (en geweldige) penaltysave. "Matijas is blijven knokken", is Dirk Kuyt lovend.

Met een doelpunt van Welat Cargo vlak voor rust, kon Beerschot zondagnamiddag met een goed gevoel de pauze ingaan tegen KV Mechelen. Maar vlak na rust bleef van dat goede gevoel al niet veel meer over. Beerschot-doelman Nick Shinton kwam uit op een verre bal en misrekende zich compleet. Shinton beroerde buiten zijn zestien de bal met de handen. Scheidsrechter Lothar D'Hondt was onverbiddelijk en trok prompt een rode kaart. Beerschot moest zo nog een hele helft met z'n tienen verder.

Reservedoelman Davor Matijas mocht door de exit van Shinton opdraven en op het uur moest hij al meteen aan de bak. Mechelen kreeg een strafschop na een fout van Apostolos Konstantopoulos.

Kerim Mrabti zette zich achter de bal, maar invaller Matijas hield met een geweldige parade zijn netten schoon. Een levenslijn die Beerschot uiteindelijk op weg zette naar een felbevochten 1-0-zege.

Penaltyheld Matijas: "Ik wil er zijn voor het team op beslissende momenten"

"Ik kan het niet omschrijven met woorden", was penaltyheld Davor Matijas in de wolken achteraf. "Ik ben blij dat ik het team geholpen heb. We hadden deze 3 punten nodig, maar staan nog nergens. Deze punten zijn belangrijk voor iedereen, we blijven gaan."



Matijas vertelde nog dat er "iets ongewoons" door zijn hoofd ging toen hij zag dat Shinton rood kreeg. "Maar we zijn allemaal klaar wanneer we de kans krijgen. Ik heb mijn kans dan ook gekregen. De penaltysave was instinctief, ik dacht niet te veel na."



"Ik speel graag met vertrouwen, ik wil er zijn voor het team op beslissende momenten. Het is niet alleen mijn moment, het hele team heeft hard gestreden met 10 man. We hebben al genoeg ongeluk gehad dit seizoen, dit team werkt hard."



Het is niet alleen mijn moment. Davor Matijas

"Enkel de mensen binnenskamers weten wat we allemaal meemaken. Het verschil is 10 punten, maar zoals je vandaag zag is alles mogelijk. Wanneer we vechten als team kunnen we grote dingen doen. Elk team dat naar het Kiel moet komen merkt dat dit iets speciaals is."



Of Matijas ook volgende week mag spelen, hangt af van de schorsing die Shinton zal krijgen. Aan vertrouwen zal de doelman alvast geen gebrek hebben. "Als ik volgende week weer speel, zal ik alles geven zoals vandaag."

Dirk Kuyt: "Hij is blijven knokken"