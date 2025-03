Met invallersdoelman in glansrol: ondanks rode kaart klopt Beerschot Mechelen dankzij gestopte strafschop

Dirk Kuijt heeft (na 12 minuten extra tijd) geen vingernagels meer over, maar Beerschot heeft wel zijn 3e overwinning van het seizoen geboekt na een knotsgekke match. Een blunder van doelman Nick Shinton leek de zege van de rode lantaarn nog in gevaar te brengen, maar vervanger Davor Matijas ontpopte zich tot de held met een penaltyredding.

Het is al de tweede keer op korte tijd dat KV Mechelen niet kan profiteren van numeriek overwicht. Ook op OH Leuven speelde Malinwa lang minder, maar kon het een 1-0-achterstand niet omdraaien.

Vooraf had niemand dit durven voorspellen, maar de heldenrol van de dag is voor Davor Matijas. De Kroaat moest invallen in de tweede helft en deed dat met verve. Hij stopte een strafschop en pakte nog uit met enkele straffe saves.

Wat volgde in de tweede helft was alles wat voetbal zo mooi maakt.

Er was nog geen minuut afgetrapt toen Beerschot-doelman Nick Shinton een moment van complete zinsverbijstering kende. Hij pakte de bal buiten het strafschopgebied in de handen en mocht gaan douchen. Door de rode kaart kwam reservedoelman Davor Matijas in de ploeg.



En dat zullen ze bij Beerschot niet snel vergeten. De Kroaat toonde zich meteen wakker op de vrije schop van Raemaekers. Malinwa nam de wedstrijd met een man meer in hand en ging op zoek naar de gelijkmaker.



Even leek die er ook te gaan komen wanneer Konstantopoulos een domme penaltyfout maakte op Lauberbach. Kerim Mrabti zette zich achter de bal, maar Matijas pakte uit met een topsave.

Niet veel later leek de doelman dan toch geklopt toen Lauberbach in de herneming, na alweer een puike parade, kon scoren. De VAR stopte het Mechelse feestje evenwel door te oordelen dat Bill Antonio vanuit buitenspel Matijas hinderde. Een kaakslag voor KVM.

Echt grote kansen kregen de bezoekers in wat volgde niet meer, ook niet in de 12 minuten toegevoegde tijd. Beerschot probeerde af en toe nog tegen te prikken, maar was ook niet echt gevaarlijk meer. De thuisploeg hield wel stand en kon zo voor de derde keer dit seizoen winnen.

De weg voor de Ratten is nog lang, met een verschil van 10 punten met STVV, maar volgende week is er een rechtstreeks duel met de Limburgers. KV Mechelen laat een gouden kans op punten liggen en zal tot het einde moeten vechten om de Relegation Play-offs te vermijden.