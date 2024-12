Vlad Van Mechelen "maakt indruk op Bahrain-ploegleiders" en droomt van klassiekers en Spelen (als Litouwer?)

vr 13 december 2024 11:05

Tussen de vele neoprofs is Vlad Van Mechelen komend seizoen een naam om in de gaten te houden. De 20-jarige Belg met de dubbele nationaliteit krijgt bij Bahrain-Victorious meteen een vrije rol in koersen van de 2e rij.

Zijn ouders scoorden begin de jaren 2000 als Dynamite tophits met onder andere "De Pizzadans", "Seks met die blonde" en "Toeter op mijn waterscooter".



Nu staat Vlad Van Mechelen zelf voor het begin van zijn eigen (en even succesvolle?) carrière op de fiets.



2 jaar geleden etaleerde Van Mechelen al zijn talent, toen hij met een geweldige eindsprint brons veroverde op het WK voor junioren in Wollongong. Nu staat hij voor zijn vuurdoop in de WorldTour bij Bahrain-Victorious.



"Al voelt het niet aan alsof het nu allemaal gaat beginnen", vertelt de 20-Belg op de mediadag van zijn team.



"Als stagiair mocht ik vorig jaar al proeven van het profcircuit in wedstrijden zoals de Deutschland Tour en de Tour of Britain. Ik heb toen gemerkt dat ik kan meedoen voor de prijzen."

Technisch en tactisch heeft Vlad al een hoog niveau. Loïc Segaert (coach van Vlad Van Mechelen)

Dat Van Mechelen afgelopen najaar als tweedejaarsbelofte zo vlot zijn streng trok tussen doorwinterde profs, ontging ook de ploegleiding van Bahrain-Victorious niet.



"Vlad was niet de standaard 20-jarige die je nog moest uitleggen hoe de koers werkt. Technisch en tactisch heeft hij al een hoog niveau", zegt zijn coach Loïc Segaert (de broer van Lotto-prof Alec).



"Alle ploegleiders waren tijdens die stageperiode dan ook lovend over Vlad. Voor een 20-jarige is hij al heel matuur."

Vlad Van Mechelen won 2 jaar geleden brons op het WK voor junioren.

Le Samyn

Bij Bahrain-Victorious zijn ze niet van plan om Van Mechelen in zijn eerste profjaar zomaar in een knechtenrol te duwen.



De ploeg gaat een zogenaamd "derde programma" toevoegen aan de wedstrijdkalender om een jonge renner zoals Van Mechelen deels voor eigen rekening te laten rijden.



"Het gaat dan om koersen zoals Le Samyn, de GP Criquielion, de GP Monseré, Nokere Koerse en Denain", legt trainer Segaert uit.



"We zoeken dat soort koersen op zodat jonge renners kunnen blijven meestrijden voor zeges zoals ze dat in de jeugd deden. Het is belangrijk voor hun toekomst dat ze het winnen niet verleren."



"We verwachten niet dat Vlad Le Samyn zal winnen. Maar het is wel een koers waar hij relatief fris de finale kan rijden."



Daarnaast zal Van Mechelen ook een reeks grote klassiekers rijden "om ervaring op te doen en de ploeg te ondersteunen." In Kuurne-Brussel-Kuurne trapt hij zijn Vlaamse voorjaar af."

Nationaliteitswissel?

Van Mechelen droomt van de klassiekers, maar wil op termijn ook graag proeven van kampioenschappen bij de profs.



Vorig seizoen greep hij tot zijn eigen verbazing naast een selectie voor het EK voor beloften.



"In de media verscheen toen dat ik heel teleurgesteld was, maar dat was wel wat opgeblazen."

"Het is wel een feit dat je als Belg geen aanspraak maakt op een selectie als je geen toprenner bent", beseft Van Mechelen.



"Neem nu de Olympische Spelen. Veel sporters willen dat ooit eens meemaken. Maar België mag maar 4 renners sturen en die zijn meestal alle 4 podiumrijp."



"Als je jong bent, mag je natuurlijk dromen. Maar je moet ook beseffen dat de kans groter is dat het je niet lukt om tot die 4 beste Belgische renners te behoren."

Als Litouwer zou het gemakkelijker zijn om naar de Olympische Spelen te gaan dan als Belg. Vlad Van Mechelen