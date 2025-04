"Kommer en kwel voor Maxim Van Gils en heel zijn ploeg": wat is er aan de hand met Red Bull-Bora-Hansgrohe?

Voor het seizoen spraken ze nog de ambitie uit om "het aantrekkelijkste team" in het peloton te worden. Maar dit voorjaar heeft Red Bull-Bora-Hansgrohe geen deuk in een pakje boter gereden.

72e in de Amstel Gold Race en 43e in Waalse Pijl. Op die posities eindigde de eerste renner van Red Bull-Bora-Hansgrohe in de voorbije 2 klimklassiekers.

Een grote flop.

En ook tijdens de Vlaamse koersen pakte de mayonnaise niet, ondanks een vloot nieuwe renners en een kwaliteitsinjectie door grootmacht Red Bull.

"Maxim Van Gils was nochtans goed begonnen aan het seizoen met etappewinst in de Ruta del Sol", vertelt Jan Bakelants in Wielerclub Wattage.

"Van Gils leek zelfs eventjes op weg naar de eindzege in die Ruta del Sol. Maar uiteindelijk raakte hij de voeling met het podium kwijt. Daarna is hij ziek geworden."

Door die ziekte moest Van Gils passen voor de Strade Bianche, zijn eerste grote afspraak in het voorjaar. Een val in de Amstel Gold Race gooide nog extra roet in het eten.