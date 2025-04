End of an era: kampioenenmaker Jamie Vardy verlaat Leicester na 13 jaar

Leicester City, dat 5 speeldagen voor het einde van de huidige jaargang zeker is van degradatie, maakte het nieuws vanmiddag bekend.



De voormalige international maakte 24 goals in het kampioenenjaar 2015-2016, in 2019-2020 was hij topschutter van de Premier League met 23 goals. Dit seizoen zit de 38-jarige aan 7 competitiedoelpunten in 31 wedstrijden.



"Jamie is uniek. Hij is een speciale speler en als persoon nog meer bijzonder", vertolkte voorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha in een statement.



"Hij zit voor altijd in de harten van iedereen die verwant is met Leicester City. Ik ben eeuwig dankbaar voor alles wat hij voor deze club gegeven heeft."