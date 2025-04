"Oei, het is wel nog ver in mijn eentje": Thymen Arensman verbaast zichzelf en peloton met machtige solo in de Alpen

De weersomstandigheden zetten evenwel geen rem op de aanvalsdrift in het peloton. Op de Passo di San Antonio, op 80 kilometer van de streep, was het Thymen Arensman die de benen eens testte.

"Even dacht ik: oei, het is nog ver in mijn eentje"

"Ongelooflijk", vatte Thymen Arensman zijn krachttoer treffend samen. "Het was heel koud vandaag, maar ik weet dat ik daar best goed tegen kan."

"Waarom niet?", dacht de Nederlander op het moment dat hij aanzetten. "Even dacht ik nog: oei, het is wel nog ver in mijn eentje. Maar ik voelde me redelijk goed en ik wist dat iedereen moe was van de kou."

Arensman verdedigt morgen een kleine voorsprong op Storer. "Ik ken de etappe nog van een paar jaar geleden. Nu verdedig ik de leiderstrui. Dat wordt moeilijk, maar na vandaag zal iedereen zijn benen voelen."