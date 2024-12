Rode Duivels ontlopen kleppers op weg naar WK 2026: Wales ‘zwaarste’ tegenstander naast weinig sexy affiches

Loting om 12 uur

België gaat om 12 uur de trommel in als reekshoofd. Er zullen bij de loting vijf potten gevormd worden, met in pot 1 de acht kwartfinalisten van de Nations League: Kroatië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal en Spanje. Zij krijgen het gezelschap van de vier best geklasseerde UEFA-landen die zich niet konden plaatsen voor de kwartfinales. Naast België zijn dit Engeland, Zwitserland en Oostenrijk.



In totaal zullen er zes groepen van vier landen en zes van vijf landen gevormd worden. De Nations League-halvefinalisten moeten in juni nog aan de bak en komen daardoor al zeker in een groep van vier terecht, samen met nog twee landen uit pot 1. Ook de Rode Duivels kunnen dus nog in een groep van vier terechtkomen, al is de kans op een groep met vijf heel wat groter.