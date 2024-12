Toumani Camara speelt toch mee tegen LA Lakers, maar Portland slikt 4e nederlaag op rij

Het was "zo goed als uitgesloten" dat Toumani Camara op het parket zou verschijnen, liet zijn coach vooraf nog optekenen. De NBA-Belg had last van een voetblessure.

Maar Camara kreeg toch groen licht en speelde 30 minuten mee tegen de LA Lakers. Daarin was onze landgenoot goed voor 8 punten en 5 rebounds.

De Lakers, die het zonder LeBron James moesten stellen, kwamen pas in het tweede kwart helemaal los tegen Portland. Met 17-37 in het 2e quarter gingen ze met een voorsprong van 14 punten rusten.

Een kloof die de TrailBlazers nooit meer dicht kregen: ze slikten hun 4e nederlaag op een rij. Bij de Lakers was Anthony Davis de uitblinker met 30 punten en 11 rebounds.