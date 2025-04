LA Lakers missen hun start in de play-offs ondanks 37 punten van Doncic: Minnesota wint eerste duel

Niet de start waar ze in Los Angeles van gedroomd hadden. Na een seizoen waar vooral de ruil tussen Luka Doncic en Anthony Davis centraal stond, begonnen de LA Lakers als derde reekshoofd aan de play-offs in de Western Conference.



De Lakers begonnen voortvarend tegen de nummer 6, de Minnesota Timberwolves. In het eerste kwart sloegen de Lakers al een kloofje, maar vanaf het tweede kwart namen de Timberwolves het spel in handen. De 7 punten achterstand werden bij de rust een voorsprong van 11 punten.



De Lakers probeerden nog terug te klauwen met Doncic - die in totaal goed was voor 37 punten -, maar dat lukte niet meer. De Timberwolves maakten uitstekend gebruik van de vele kansen achter de driepuntlijn. De eindstand was uiteindelijk 95-117.



In de play-offs spelen de teams naar een best-of-7. Wie dus als eerste 4 onderlinge confrontaties wint, gaat door naar de kwartfinales.