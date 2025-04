"Een van de beste verdedigers" en een "niet te onderschatten prestatie": het rapport van NBA-Belgen Camara en Mitchell

Voor het eerst konden Belgische basketbalfans dit seizoen genieten van 2 landgenoten in de NBA. Onze podcast Sporza Daily overschouwt het debuutseizoen van Ajay Mitchell en jaargang 2 van Toumani Camara in de NBA. En dat rapport is unaniem lovend.

Voor 1 van de 2 Belgen in de NBA zit het seizoen er al op: Toumani Camara kon zich met Portland niet plaatsen voor de play-offs. In onze podcast Sporza Daily zijn basketbalcommentatoren Dennis Xhaët en Gil Meulemans wel vol lof over het tweede seizoen van Camara in de NBA. "Hij heeft heel grote stappen gezet. Hij mag heel tevreden zijn", zegt Xhaët over Camara, die vooral hoge ogen gooide met zijn spijkerharde verdediging. "Hij heeft zich ontpopt tot een van de beste verdedigers in de NBA. Dat zal wellicht ook beloond worden met een selectie voor het All Defensive Team. Als je het mij vraagt, hoort hij zelfs in het All Defensive First Team."

Belgian Lion Jean-Marc Mwema was ook onder de indruk van Camara. "Hij gaat ook echt de uitdaging aan om altijd de beste speler van de tegenstander te verdedigen", is Mwema lovend. "En hij kan ook op verschillende posities verdedigen, dat is voor eender welke ploeg een superinteressant wapen. Ik denk dat hij daardoor een heel gewilde speler zal worden de komende jaren. Hij is nu al een van de meer gerespecteerde verdedigers en het was nog maar zijn tweede seizoen." "Ook offensief heeft hij stappen gezet", merkt Gil Meulemans op. "Hij heeft zijn driepuntpercentage serieus opgekrikt. Je mag hem niet zomaar meer laten openstaan. Al vind ik wel dat hij offensief nog meer initiatief mag tonen. Soms durft hij te weinig. Dat is iets wat Ajay Mitchell meer in zich heeft."

Toumani Camara

"Niet te onderschatten" Ajay Mitchell

Ajay Mitchell speelde een uitstekend eerste seizoen bij titelfavoriet Oklahoma City, maar werd wel afgeremd door een blessure. Nu is de 22-jarige Belg net op tijd weer paraat voor de play-offs. "Al vraag ik me af welke rol hij nog zal krijgen in de play-offs", zegt Dennis Xhaët. "Dat heeft niks te maken met zijn kwaliteiten, maar wel door die blessure van de voorbije maanden. Als dat niet gebeurd was, denk ik dat er voor hem sowieso een rol weggelegd was in de play-offs."

"Maar voor de start van het seizoen dachten we ook dat hij weinig zou spelen bij OKC", merkt Gil Meulemans op. "En dat heeft hij toch ook voor elkaar gekregen. Wie weet kan hij zich in een makkelijkere 1e ronde voor OKC toch weer in die rotatie spelen?" "Het is in elk geval knap wat hij in zijn rookie-jaar getoond heeft", vindt Jean-Marc Mwema. "En dat bij een topteam, op de moeilijke point guard-positie. Dat mag je echt niet onderschatten." "Ik ben ook benieuwd of hij zijn plekje in de rotatie kan behouden in de play-offs. Ik hoop het wel. En ik denk dat hij toch niet volledig naar de bank zal verdwijnen vanaf nu."

