Braxgata haalt voormalig Red Lion Sébastien Dockier terug naar Belgische competitie

"Ik ben erg blij om terug te keren naar België en om bij Braxgata aan de slag te gaan", reageert Dockier. "Op de terreinen van Braxgata heb ik mijn eerste jaren bij de nationale ploeg doorgemaakt."

"We hebben daarna met de Red Lions ook jaren op 'Brax' getraind en daar ook onze eerste prijs (een zilveren medaille, red.) veroverd tijdens het EK in Boom in 2013", aldus Dockier.

"De club heeft een uitstekende reputatie en een DNA dat dicht bij mezelf ligt. De club betrekt ook veel eigen jeugd en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan hun verdere ontwikkeling. Het project om stap voor stap voor het allerhoogste te gaan spreekt me enorm aan."

Dockier begon zijn carrière in de jeugdopleiding van Mechelse, waarna de overstap volgde naar Herakles en later naar Beerschot. Daarna speelde hij in Nederland telkens vijf jaar voor 's-Hertogenbosch en Pinoké, waarmee hij in 2023 voor het eerst Nederlands kampioen werd en vorig jaar de Euro Hockey League won.

Dockier maakte sinds 2013 meer dan tien jaar lang deel uit van de Belgische nationale ploeg, die in 2018 wereldkampioen, in 2019 Europees kampioen en in 2021 in Tokio olympisch kampioen werd. Daarnaast pakte hij in 2016 in Rio de Janeiro ook olympisch zilver met de Red Lions. Op de Spelen in Parijs van afgelopen zomer was hij niet aanwezig.