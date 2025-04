Na schrikmoment op WK kleurt toekomst van Jonge Wolf Jenthe Verstraete toch nog roze: "Was bangelijk moment"

Nog voor zijn carrière begonnen was, leek ze al voorbij. Op het WK in Zürich van vorig jaar viel Jenthe Verstraete flauw en kwamen hartproblemen aan het licht. Vandaag blikt hij in de podcast 'Jonge Wolven' met Christophe Vandegoor terug op die woelige periode en richt hij zijn pijlen op een Amerikaans gekleurde toekomst, met Yves Lampaert als inspiratie.

De carrière van Jenthe Verstraete begon in het zwembad en is via triatlon op de fiets geëindigd. "Als driejarig kind zat ik al in de zwemclub, maar daar haalde ik geen motivatie uit. Ik keek eens naar Ketnet en daar stelden ze enkele extreme sporten voor, triatlon viel me meteen op", vertelt hij zijn verhaal. Een triatloncarrière was echter niet voor hem weggelegd. "Ik kwam altijd als laatste uit het zwembad, dus heb ik voor de fiets gekozen. Ik voelde dat dat mijn beste onderdeel was." Met dorpsgenoot Yves Lampaert als grote voorbeeld begon hij aan zijn wieleravontuur. "Ik heb Yves zien winnen in Dwars door Vlaanderen en in de coronaperiode was het BK tijdrijden bij ons in Ingelmunster. Daar heb ik de microbe te pakken gekregen."

Een prille carrière die stilaan vorm begint te krijgen. Onder leiding van coach Dennis Vanendert (broer van Jelle Vanendert) koerste Verstraete enkele mooie resultaten bij elkaar. Een vierde plaats in de juniorenversie van Kuurne-Brussel-Kuurne en podiumplaats in Luik-Bastenaken-Luik waren genoeg om bondscoach Serge Pauwels te overtuigen, met het WK 2024 in Zürich als beloning. Maar daar sloeg het noodlot toe. "Ik voelde van bij de start dat er iets niet klopte. Mijn hartslag was veel te hoog voor de wattages die ik trapte." Op de Zürichbergstrasse voelde hij steken in zijn hart en ging het licht even helemaal uit. "Ik voelde tintelingen in mijn armen en alles werd wazig. Echt een bangelijk moment. Ik werd pas in de ambulance wakker en wist totaal niet wat mij overkwam", blikt hij terug.

