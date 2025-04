Dries Mertens helpt Galatasaray met dubbele assist naar Turkse bekerfinale, Zeno Debast speelt finale in Portugal

Dries Mertens heeft zich met Galatasaray geplaatst voor de finale van de Turkse beker. En ook in Portugal maakt een Belg kans op bekerwinst: Zeno Debast greep met Sporting CP een ticket voor de finale.

Dries Mertens blonk bij Galatasaray uit met een dubbele assist in de halve finale tegen Konyaspor. Eerst bediende hij Victor Osimhen voor de openingstreffer, daarna hielp hij Roland Sallai nog aan een doelpunt. Eindstand: 1-5.

Galatasaray kan voor het eerst sinds 2019, toen het voor het laatst de Turkse beker won, de dubbel pakken in eigen land. In de competitie is het momenteel leider met 77 punten.

En ook in Portugal mag een Belg zich opmaken voor de bekerfinale. Sporting CP - mét Zeno Debast in de basis - haalde het in de terugwedstrijd van de halve finales met 1-2 op het veld van Rio Ave. Sporting won ook al de heenmatch met 2-0.

In de finale staat Sporting op 25 mei tegenover Benfica, tenzij het vanavond zijn 0-5-voorsprong uit de heenmatch nog vergooit tegen vierdeklasser Tirsense. Vorig seizoen verloor Sporting de bekerfinale tegen Porto.