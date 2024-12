NBA: Portland krijgt oplawaai van Utah en verliest Toumani Camara met blessure

Het is een avond om snel te vergeten geworden voor de Portland Trail Blazers. In eigen huis kregen ze een tik op de kin van de Utah Jazz: 99-141. Toumani Camara kon hier weinig aan doen, want hij viel al vroeg in de wedstrijd uit met een blessure.

Toumani Camara stond tegen de Utah Jazz zoals gewoonlijk in de starting five, maar na 8 minuten zat zijn wedstrijd er al op. Na een gemiste driepunter hinkte hij van het veld, schijnbaar met een blessure aan zijn rechtervoet.



Op dat moment stond het al 11-22 voor Utah. Zonder Camara liep de schade nog hoger op voor Portland. Johnny Juzang (22 punten) en John Collins (20 punten) waren de uitblinkers bij de bezoekers.

De 99-141-zege van de Jazz is nog maar hun 5e overwinning van het seizoen. In het Westen blijven ze in het klassement wel onder de Trail Blazers staan. De ploeg van Camara staat na een 3e nederlaag op een rij op plaats 13.

Elders in de NBA was er de nipte nederlaag van de LA Lakers bij Atlanta. Een ultieme driepunter van Trae Young in de extra tijd maakte het verschil: 132-134. LeBron James sloot de match nochtans af met 39 punten, eentje meer dan zijn ploegmaat Anthony Davis.

In het Oosten werd de clash tussen de Boston Celtics en de Milwaukee Bucks in het voordeel van kampioen Boston beslecht: 111-105. Jayson Tatum (34 punten) won ook de interne strijd met Giannis Antetokounmpo (30 punten).