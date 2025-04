Jimmy Butler en Steph Curry leiden Golden State dan toch naar play-offs, ook Orlando Magic stoot door

Orlando Magic en de Golden State Warriors hebben zich verzekerd van een plekje in de play-offs. In de play-ins van de Eastern Conference rekende Orlando makkelijk af met de Atlanta Hawks. De Warriors kenden in het Westen wat meer moeite tegen de Memphis Grizzlies, maar ze hielden stand in het laatste kwart. Jimmy Butler (38 punten) en Stephen Curry (37 punten) blonken uit.