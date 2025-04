Luka Doncic levert topprestatie met Lakers bij heldenterugkeer in Dallas: "Het was een en al emotie"

kalender do 10 april 2025 08:34

De LA Lakers hebben zich afgelopen nacht verzekerd van een play-offticket, maar dat was maar een voetnoot in de emotioneel geladen match. Luka Doncic vierde immers zijn terugkeer naar Dallas. Hij werd met de nodige égards ontvangen en bedankte met liefst 45 punten, 8 rebounds en 6 assists.

Alles gisteravond in het American Airlines Center stond in het teken van Doncic' eerste bezoek aan Dallas, sinds zijn transfer 2 maanden geleden een schokgolf veroorzaakte in 's werelds beste basketbalcompetitie.



Uit het niets stapte de 26-jarige Sloveen na 5,5 seizoenen bij de Mavs en met nog 2 jaar contract over naar de Lakers.



Zich inhouden deed Doncic niet, integendeel: met 45 punten evenaarde hij zijn seizoensrecord. Dat aantal bereikte hij eerder een keertje met Dallas en met LA.



De Europese vedette voegde er 8 rebounds, 6 assists en 4 steals aan toe. Hij maakte 31 punten voor de rust. In het 4e quarter kwamen de Lakers nog op achterstand, maar onder meer dankzij 13 van 27 punten van LeBron James in die periode keerden de bezoekers de rollen nog om.



Bij Dallas was Naji Marshall de beste met 23 punten en 8 assists, Anthony Davis, die de andere kant opging in de deal met Doncic, kwam tot 13 punten en 11 rebounds.

Videohommage en T-shirts

Na zijn verrassende overstap ontving Doncic met de Lakers al snel de Mavs in een thuismatch, maar een uitmatch was de eerste keer.



Dallas verwelkomde zijn verloren zoon in een uitverkochte zaal (20.841 toeschouwers) met een videohommage op het reuzengrote scherm. Doncic, die hartelijk zijn ex-maats omhelsd had, kon gezeten op een stoel zijn tranen niet bedwingen en haalde meermaals zijn handdoek boven.



De fans droegen T-shirts met het opschrift "Hvala za vse", Sloveens voor "Bedankt voor alles". Ze supporterden tijdens de match meer voor de klasse-acties van hun chouchou dan voor de eigen spelers.

"Ik weet niet hoe ik dit gedaan heb", reageerde de hoofdrolspeler achteraf. "Toen ik die video zag, vroeg ik me af welke match ik zou spelen. Maar mijn teammaats hebben me heel goed ondersteund."



"Er speelden heel veel emoties, ik kan het niet uitleggen. Ik had de tranen in de ogen. Ik kwam hier aan als kind op mijn 18e. Maar ze lieten me hier meteen thuisvoelen. Ik heb heel goede herinneringen."



"Ik houd van de supporters, ik houd van de stad, maar ik kijk nu vooruit." En die nabije toekomst zijn alvast de play-offs. De Lakers verstevigden hun 3e plaats in het Westen. Dat is hun beste klassering sinds 2020, het jaar van hun laatste titel.

Camara (16 ptn) kan verlies bij Utah niet tegenhouden

Portland kon Utah een 10e nederlaag op een rij toedienen, maar slaagde daar niet in. Met een dunk dwong Kyle Filipowski (30 ptn, 18 rbs) een verlenging af. Daarin trok de thuisploeg het laken nog naar zich toe: 133-126.



Toumani Camara was goed voor 16 punten, 6 rebounds, 2 assists en 2 steals in bijna 33 minuten tegen de rode lantaarn in het Westen. Portland is 11e en weet sinds afgelopen weekend dat de play-offs weg zijn.

