MVP Stephen Curry steelt de show in All-Star Game, bij afwezigheid van LeBron James

Afgelopen nacht speelden die 4 teams tegen elkaar, in 2 halve finales en één finale. Het waren telkens korte wedstrijden: het team dat als eerste 40 punten maakte, was de winnaar.

Voor vele basketballiefhebbers was het wat wennen aan het nieuwe format van het All-Star weekend. De 24-koppige selectie werd onderverdeeld in drie sterrenteams, die het gezelschap kregen van de winnaar van de Rising Star Challenge.

De equipe van Shaquille O'Neal kon niet rekenen op de geblesseerde LeBron James, die een einde zag komen aan een reeks van 20 opeenvolgende All-Star Games. Maar met Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Damian Lillard, Jayson Tatum en Jaylen Brown waren er nog genoeg sterspelers.



De Global Stars - met Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Karl-Anthony Towns, Donovan Mitchell, Trae Young, Alperen Sengun en Pascal Siakam - misten hun start volledig en keken snel tegen een 11-0-kloof aan.



In een gewone NBA-wedstrijd hoeft dat nog geen drama te zijn, maar in een wedstrijdje tot 40 punten is het pleit dan al beslecht. Wembanyama deed wel nog 11 punten in het zakje, maar toch verloor zijn team met 41-25.



De MVP-trofee was voor Stephen Curry, die 4 driepunters raak mikte. De ster van de Golden State Warriors, die volgende maand 37 wordt, speelde al zijn 10e All-Star Game.