Met een dunk over Giannis Antetokounmpo als orgelpunt: Toumani Camara en co. kloppen voormalige Blazers-chouchou

In de NBA heeft Portland zijn goeie vorm bevestigd met een 5e overwinning in 6 wedstrijden. De Blazers rekenden voor eigen volk af met het Milwaukee van hun voormalige publiekslieveling Damian Lillard. En Toumani Camara zorgde voor een hoogtepunt met een geweldige dunk.

Voor Damian Lillard was de wedstrijd in Portland een terugkeer naar de club waar hij in de zomer van 2023 vetrok als topscorer aller tijden. Sindsdien heeft de scherpschutter nog niet veel plezier beleefd aan zijn ontmoetingen met de Blazers.

Vorig seizoen verloor Milwaukee al in Portland en ook eerder dit seizoen gingen de Blazers winnen op het veld van de Bucks. Vannacht waren Lillard en co. opnieuw datzelfde lot beschoren, want Portland klopte Milwaukee met 125-112.

Lillard werd nog steeds met veel liefde onthaald door het Blazers-publiek, maar kende een vervelende avond door de agressieve defense van Toumani Camara.

Onze landgenoot stond 40 minuten op het veld - het meest van alle spelers - en was daarin, naast zijn verstikkende verdediging, goed voor 8 punten, 11 rebounds en 4 assists.

Camara zorgde bovendien ook voor een van de hoogtepunten van de wedstrijd, door in de slotfase snoeihard te dunken over Giannis Antetokounmpo.