Sterren Parijs-Roubaix bij de mannen: Tadej Pogacar staat pas op de tweede rij

kalender za 12 april 2025 23:14

Zelden waren er zoveel topkandidaten voor een editie van Parijs-Roubaix bij de mannen. Wie wordt door de jury van Sporza het hoogst ingeschaald? Ontdek het hier.

⭐⭐⭐

Het rapport dat Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix kan voorleggen, is bijna even indrukwekkend als zijn reeksje in de Ronde van Vlaanderen. Wie voor de derde keer op een rij kan winnen, verdient natuurlijk 3 sterren.



Bij zijn laatste twee deelnames stond Wout van Aert, zelfs met pech, telkens op het podium. Die zekerheid heeft de Sporza-jury ertoe verleid Van Aert toch boven de andere usual suspects te zetten.

⭐⭐

Overal waar Tadej Pogacar aan de start staat, is hij een favoriet. Ook zo bij zijn debuut in Parijs-Roubaix, al houden we toch een beetje een slag om de arm. Onterecht?



Nog meer zekerheden vinden we bij de tanks Mads Pedersen en Filippo Ganna. Pedersen eindigde de voorbije jaren 3e en 4e en zit in de vorm van zijn leven. Ganna kende nog niet veel geluk in Roubaix, maar moet in principe beter kunnen doen dan zijn 6e plaats uit 2023.

⭐