Ajay Mitchell keert na 3 maanden winnend terug bij OKC, Nikola Jokic gaat geschiedenis in met triple-doubles

Ajay Mitchell was bezig aan een uitstekend rookie-seizoen, toen zijn grote teen opspeelde. Een operatie en 12 weken revalidatie later pikt hij de draad meteen weer op.



Hij speelde in het Delta Center in Salt Lake City bijna 18 minuten (17'55") als invaller in de ruime zege tegen Utah. Mitchell was goed voor 9 punten en 5 assists.



Aaron Wiggins (35 ptn) en Isaiah Joe (32 ptn) waren de gangmakers bij OKC, dat de Western Conference ruim aan kop afsluit (67 zeges tegenover 14 nederlagen).



Portland en Toumani Camara weten sinds vorige week dat de play-offs weg zijn. Ze wilden het seizoen nog mooi afsluiten met 2 thuisduels, maar de eerste ging alvast flink verloren: 86-103 tegen de Warriors.



Camara stond als titularis ruim 33 minuten (33'08") op het parket en was daarin goed voor 10 punten, 4 rebounds en 3 assists. De Warriors wonnen dankzij 24 punten van Jimmy Butler III. Stephen Curry noteerde 14 punten.