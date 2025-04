Union zet nu ook Anderlecht opzij en voert druk op Genk en Club Brugge nog wat meer op

Union blijft ongeslagen in de Champions' Play-offs. Tegen Anderlecht had het na een laat doelpunt in zowel de eerste als tweede helft genoeg om de 9 op 9 te boeken. Union springt zo voorlopig over Club Brugge naar de tweede plaats. Een aanvallend onmondig Anderlecht kon nog niet winnen onder Besnik Hasi.

Waar Union met Leysen in de plaats van Machida wisselde, hield Hasi bij Anderlecht na de nederlaag in Genk vast aan dezelfde elf. Om zijn manschappen vertrouwen te geven, of uit gebrek aan valabele vervangers was niet meteen duidelijk.



De bezoekers werden in de openingsfase immers platgedrukt op de eigen speelhelft. Toch slaagden ze erin om Union geen uitgespeelde kansen te gunnen. Toen de geel-blauwe pletwals sputterde, nam Anderlecht zelfs de wedstrijd in handen. Gevaarlijk worden zat er echter niet in. Dolberg was voorin onzichtbaar.



En ook Hazard schitterde niet. Meer nog, de voormalige Gouden Schoen lag op slag van rust met balbezit aan de basis van een zure tegengoal. Union schakelde snel om, en een foute controle van El Hadj werd de perfecte assist voor David: 1-0.



Na de rust kregen we meer van hetzelfde, ook met steeds meer andere acteurs tussen de lijnen. Er werden vooral veel gele kaarten geoogst. "De ondergrens voor Play-off I", vond Peter Vandenbempt. De enige kans in de tweede helft leverde wel nog de 2-0 op. El Hadj duwde zijn ex-ploeg helemaal kopje onder.