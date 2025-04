Uitgerekend El Hadj beslist Brusselse derby: "Nu beginnen de echte play-offs"

11 jaar spendeerde Anouar Ait El Hadj bij Anderlecht. Maar in de winter van 2023 trok hij naar Genk. Sinds deze zomer is hij opnieuw te zien in Brussel, maar dan wel bij Union.



Daar scoorde El Hadj voor de tweede week op een rij in de Champions' Play-offs. Dat het tegen Anderlecht was, maakte het des te specialer.



"Het is altijd speciaal om te scoren, maar ik heb wel gevierd omdat ik tevreden was. Al heb ik respect voor hen", benadrukte El Hadj achteraf.



Union won dan wel met 2-0, toch was het geen simpele overwinning. "Het zijn de play-offs, he. Wij begonnen goed in de eerste 25 minuten met veel pressing. Daarna heeft Anderlecht het tactisch goed gedaan en hebben ze ons wat problemen bezorgd."



"We hebben geprobeerd om dat op te lossen en dan scoren we gelukkig net voor de rust. In de play-offs betaal je elke fout cash", verwees hij naar het balverlies van Thorgan Hazard.