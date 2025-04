OKC heeft met zege tegen Lakers weer een record beet, Bucks poetsen 24 punten achterstand weg in laatste kwart

Oklahoma City Thunder heeft afgelopen nacht revanche genomen op de LA Lakers na de nederlaag van zondag. OKC triomfeerde dankzij een alweer ijzersterke Gilgeous-Alexander met 136-120. Nooit eerder won een NBA-team zo vaak in een seizoen met dubbele cijfers. Ook de Milwaukee Bucks voerden een kunststukje op tegen Minnesota. Cleveland is dan weer zeker van winst in de Eastern Conference.