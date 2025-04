"Wout van Aert zal zeker gekeken hebben": loodste Gravaa Visma-Lease a Bike mee naar de zege bij de vrouwen?

Pauline Ferrand Prevot weet met haar bagage uit het veld en uit het mountainbiken natuurlijk hoe ze over kasseien moet rijden, maar de debutante van Visma-Lease a Bike vergat het bandendruksysteem van Gravaa niet te vermelden in haar dankwoord.

"Het is een troef dat we over dit systeem konden beschikken", vertelde de winnares bij de vrouwen. "Tegenover de fietsen van de collega's waren wij minder aan het schudden op de stenen."

"Je kan daarna op het asfalt de druk verhogen en dat is super. Het systeem heeft goed gewerkt en het is ook deels dankzij deze technologie dat ik gewonnen heb."

Marianne Vos wilde bij de start zaterdagmiddag niet verklappen of ze met Gravaa zou fietsen. "Ik heb het gedaan", vertelde de nummer 4 na de finish. "Het is goed gegaan."

"We hebben er vooraf mee getest en we zagen het als een voordeel. Gelukkig heeft het goed uitgepakt. Of Wout van Aert me nu zal bellen? Ik ben wel zeker dat hij gekeken zal hebben."

Analiste Marijn de Vries zag alvast hoe "superfris" Vos oogde. "Ze reed met Pauline heel gemakkelijk over de kasseien. Ik kan me dus inbeelden dat het een verschil heeft gemaakt."