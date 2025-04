Kampioenengeluk? Barcelona wint na owngoal van Leganes en blijft ongeslagen in 2025

Barcelona blijft maar doorrazen in 2025. Ook na de uitwedstrijd bij Leganes blijft het ongeslagen. Een Barcelona op spaarmodus had genoeg aan een eigen doelpunt van Leganes net na de rust.

Na de demonstratie tegen Borussia Dortmund in de Champions League heeft Barcelona zijn winnende reeks doorgezet in La Liga.



Toch liep het niet van een leien dakje. Barcelona had kansen genoeg, maar afwerken vormde vandaag een probleem.



Barcelona drukte Leganes weg, maar moest zelf ook opletten voor de snedige tegenaanvallen. Doelman Szczesny stond pal.



Net na de rust kwamen de Catalanen dan toch op voorsprong. Raphinha rukte op en wilde bal tot bij Lewandowski krijgen, maar verdediger Saenz zat er tussen. Door die tussenkomst hobbelde de bal evenwel in het eigen doel.



Daarna had Barcelona nog kansen genoeg om met een geruststellende voorsprong richting laatste fluitsignaal te gaan, maar de 0-2 viel maar niet. Alleen scoorde ook Leganes niet meer.



Zo vergroot Barcelona de voorsprong in het klassement tot 7 punten op Real Madrid, dat zondag nog wel tegen Deportivo speelt.