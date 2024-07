U20 Belgian Lions staan op een zucht van historische EK-medaille: "We geloven in onze kansen"

Net als vorig jaar staan de U20 Belgen Lions in de halve finales van het EK, waarin ze het vandaag opnemen tegen Slovenië. Met een plek bij de laatste 4 zijn de verwachtingen al ruimschoots ingelost. "Maar nu we daar staan, gaan we natuurlijk 200 procent voor een medaille", klinkt het.

Dat leverde zijn vruchten af in de openingsmatch, waarin België verrassend topland Turkije in de luren legde. "Na onze stage in Turkije wisten we exact hoe we het moesten aanpakken tegen hen en dat heeft de groep perfect uitgevoerd", vertelt assistent-coach Maarten Van Gelder aan Sporza.

Om die doelstelling te verwezenlijken, was er een plaats in de top 8 van het toernooi nodig. Het geloof om die ambitie waar te maken, werd aangesterkt tijdens een trainingskamp op hoog niveau in Turkije, waar de U20 Lions oefenden tegen een rist toplanden.

Op het EK werden de jonge Belgen ingedeeld in een poule met toplanden Spanje en Turkije, aangevuld met het meer bescheiden Noord-Macedonië. Met zo'n zware groepsfase waren de ambities dan ook eerder voorzichtig: het behoud in de A-divisie veiligstellen, was de prioriteit.

"Met die zege tegen Turkije hebben we onszelf een enorm cadeau gedaan", beseft Van Gelder. Want de 2e plek in de groep opende ook de poort naar de top 8, met een op papier minder sterke tegenstander in de 1/8e finales.

"Oké, misschien hebben we wat meeval gehad, maar dat doet niets af aan het feit dat we nu terecht in de halve finales staan. Ook op basis van hoe we hier als team presteren."

Missia-Dio speelde de voorbije seizoenen in de Overtime Elite-competitie in de VS. "Maar dankzij dit EK zullen ze hem nu ook in Europa wel kennen. Op het vlak van basketbal IQ moet hij nog stappen zetten, maar zijn atletische kwaliteiten zijn ongezien. Mede daardoor zie ik hem snel aansluiten bij de Belgian Lions ."

Die laatste loodste de Lions in de 1/8e finales haast in zijn eentje voorbij IJsland, met 35 punten en 16 rebounds. "Een waanzinnig atletische speler", blaast Van Gelder over de 2,06m grote forward. "Hij kan shotten en is ook balvaardig. Zulke profielen kom je in België niet vaak tegen."

En dat geldt ook voor Ayuba Bryant, die al enkele jaren bij Gravelines speelt in Frankrijk en op dit EK zijn potentieel bevestigt. "Ayuba is een heel leergierige jongen die een goeie opleiding gehad heeft en nu op belofteniveau speelt in Frankrijk. Hij doet alles wat de ploeg nodig heeft: defense, rebounds pakken en hij neemt ook in aanval zijn verantwoordelijkheid. Zo is hij een voorbeeld voor velen."

"Zij spelen heel veel 1 vs. 1, maar daar tegenover kunnen wij onze sterke collectieve verdediging zetten. We geloven zeker in onze kansen. Iedereen wil naar de finale. Nu we kans maken op een medaille willen we daar echt 200 procent voor gaan."

"Slovenië heeft dit EK nog niet verloren", beseft assistent-coach Van Gelder de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd. "We hebben hen uitvoerig geanalyseerd. We zullen vooral moeten opletten voor hun start, want die is verschroeiend."

En los van het resultaat van vanavond: de toekomst voor de nationale ploeg oogt mooi, met twee generaties U20-teams op rij in de halve finales van het EK, toch?

"Ik denk dat we daarmee bewijzen dat we goed werk leveren in België", vindt Van Gelder. "Ook bij de U18 zijn we actief in de A-divisie en bij de U16 hebben we ook een sterk team. Er komt wel iets aan. Die continuïteit moeten we proberen door te trekken."

"We blijven een klein basketballand, maar we leggen de juiste focus. We weten goed wat we niet kunnen, waardoor we nog sterker worden in wat we wél kunnen. Daarmee gaan we heel goed aan de slag. En dat geeft ook hoop voor de toekomst, dat we ons kunnen blijven meten met de Europese toplanden."