Antwerp Giants gaan in laatste kwart ten onder tegen Groningen in BNXT League

Sleutelmoment Groningen keek tegen een achterstand van zeven punten aan in het laatste kwart, maar een wervelwind in de laatste vijf minuten deed het tij keren. T. Hoeve gaf het startschot met twee rake driepunters die Groningen plots op voorsprong zetten. Wat volgde was een ware regen aan driepunters, met treffers van Gabrovsek, Brankovic en Dunn-Martin. De Giants konden geen vuist meer maken tegen het Groningse aanvalsoffensief, dat hen uiteindelijk de das omdeed.

MVP De onbetwiste uitblinker was de kleine, maar o zo dynamische Amerikaanse point guard van Groningen: Tavian Dunn-Martin. Met zijn 1 meter 72 behoort hij niet tot de grootste spelers op het parket, maar zijn impact was opnieuw gigantisch. Hij liet maar liefst 21 punten noteren, deelde 10 assists uit en pakte ook nog eens 6 rebounds mee. En dat alles ondanks een matig schotpercentage. Zijn leiderschap en creativiteit op het veld gaven Groningen de boost die het nodig had in de cruciale momenten van de wedstrijd.