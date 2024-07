U20 Belgian Lions grijpen naast historische EK-finale na lastige partij tegen Slovenië

De U20 Belgian Lions zijn er niet in geslaagd om voor het eerst ooit een EK-finale te halen. De Belgen liepen in de halve finale tegen Slovenië een hele partij lang achter de feiten aan. In het Poolse Gdynia werd het 79-91. Morgenavond om 18.00 uur spelen de jonge Lions wel nog een troostfinale tegen Frankrijk of Griekenland.