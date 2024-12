Soudal Quick-Step kiest voor "jong en dynamisch" ontwerp met nieuwe shirt

Kledingfabrikant Castelli nam grafisch ontwerper Luisa Menini onder de arm om het nieuwe shirt van Soudal - Quick Step te ontwerpen.

"Het is een hele eer dat ze mij gevraagd hebben", zegt Menini. "Ik wou aan het bestaande shirt een frissere toets toevoegen. Daarom heb ik voor een iets lichter blauw gekozen en een patroon dat knipoogt naar de rijke geschiedenis van de ploeg. Daarnaast probeerde ik het rood van Soudal op een natuurlijke manier te integreren."

"De grafische elementen van het shirt voor 2025 etaleren een jong en dynamisch ontwerp, dat de energie en motivatie van het team weerspiegelt", zegt brand manager Steve Smith.

Renner-fotomodel Mikel Landa is alvast fan van het nieuwe design. "Het is een echte eye-catcher, ik ben zeker dat het bij iedereen in de smaak zal vallen. Volgend jaar kunnen we onze 1000e overwinning behalen als ploeg. Het zou schitterend zijn als we deze mijlpaal kunnen vieren in deze prachtige outfit."