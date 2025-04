Historische hattrick voor Specialized: Victor Koretzky wint eerste WB-manche van het jaar voor 2 ploegmaats

Dit weekend zijn de mountainbikers aan hun wereldbeker begonnen in Brazilië. Vorig jaar schreef de Fransman Victor Koretzky die wereldbeker op zijn naam en hij is goed begonnen aan zijn titelverdediging.



In Araxa was Koretzky duidelijk de beste. De 30-jarige Fransman was lang op pad met zijn ploegmaat Christopher Blevins, maar in de voorlaatste ronde reed Koretzky toch solo weg. Ondanks een lekke band in de laatste ronde won de vice-olympische kampioen.



De tweede plek van Blevins werd niet meer bedreigd, achter hem werd met Martin Vidaurre een andere ploegmaat derde. Het feestje bij Specialized was zo compleet. Van een historische hattrick gesproken.



Jens Schuermans was de beste Belg op de 23e plaats. Bij de vrouwen ging de overwinning verrassend naar de 23-jarige Nieuw-Zeelandse Samara Maxwell. Het is haar eerste wereldbekerzege, en ook de eerste zege ooit voor een Nieuw-Zeelandse in de wereldbeker.