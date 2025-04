"Het ging veel te makkelijk, dat was het probleem": Club Brugge komt met verklaring voor dip tegen Antwerp

Bijna was het weer van dattum. Club Brugge leek een veilige voorsprong nog te grabbel te gooien bij Antwerp, maar hield de zege vast (2-3). "De fans riepen dat het een oefenmatch was en dat kroop in de hoofden", was de verklaring van Vanaken.

"Het kan niet zijn dat we na een 0-3 nog vol moet verdedigen voor de overwinning." Hans Vanaken was ondanks de overwinning bij Antwerp niet helemaal tevreden en hij was niet alleen. "We hadden alles onder controle", vond die andere ancien, Brandon Mechele. "Het ging veel te makkelijk en dat was het probleem voor ons. We dachten dat het binnen was. Eén slechte pass, de goal van Janssen en dan verandert het spelbeeld." Ook de spreekkoren van de eigen fans hielpen niet. Vanaken: "De fans roepen "het is een oefenmatch", waardoor dat in de hoofden begint te kruipen en waardoor er concentratieverlies komt op bepaalde momenten." En plots kroop het verleden in de Brugse hoofden, hoe Antwerp al een paar keer een achterstand nog kon ombuigen op de Bosuil. "Het is hier altijd een beetje bizar", zei Mechele.

Of ik nog zenuwachtig ben geworden? Eerlijk, ja, echt. Je voelde dat de 3-3 meer in de lucht hing, dan de 2-4. Nicky Hayen