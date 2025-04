Tolu zingt scorende flankspelers toe, maar waarschuwt ook zijn spitsbroeders: "Straks pakken ze onze plaats nog af"

Geen doelpunt voor Tolu Arokodare in zijn 100e wedstrijd in het shirt van KRC Genk, maar dat belette hem niet om zijn scorende flankverdedigers toe te zingen in het interview achteraf. "Zaka El Ouahdi, oh, oh, oh", waren zijn eerste noten in het gesprek. Waarna hij met een knipoog ook vreesde voor zijn plaats.