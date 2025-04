Visma-Lease a Bike ziet het rooskleurig in voor Wout van Aert: "Hij was op het einde nog bij de sterkste renners"

kalender ma 7 april 2025 06:16

Geen man op het podium, maar bij Visma-Lease a Bike was er geen sprake van een pruillip. De Nederlandse ploeg kleurde mee de Ronde van Vlaanderen en krikte vooral het vertrouwen op voor komende zondag. "Je zag dat Wout niet echt meer verslechterde in het laatste uur. Daar hebben we op gewerkt", analyseert de ploeg.

Head of Racing Grischa Niermann noemde het zelf "geen nieuwe strategie". Satellietrenners, je ziet het vaak in bergritten in de Tour. Maar ook in een monument moet je anticiperen en mannetjes vooruitsturen als je moet opboksen tegen enkele reuzen. "Makkelijker gezegd dan gedaan", grinnikte Tiesj Benoot, de gezant met dienst. "Ik heb geanticipeerd rond de Molenberg en zat in een ideaal groepje met Ganna en Küng." "Het duurde tot de Koppenberg voor ik de toppers zag terugkeren", aldus Benoot, die ook in de finale zijn rol bleef spelen. "Ik had een supergoeie dag." "Ik eindig 6e en finish als eerste van de mannen die geanticipeerd hadden. Veel meer zat er niet in. Maar we hebben onze huid duur verkocht." "Ik denk niet dat we iets anders hadden kunnen doen. De beste heeft gewonnen. Wij mogen trots zijn op onze koers. We zijn gewoon op sterkere renners gebotst."

Chaos

Aan de ploegbus knikte Niermann. "Door onze zet stonden Tadej (Pogacar) en zijn team onder druk, maar hij is zo sterk dat hij het toch nog oplost." "Met Tiesj wilden we anticiperen en hij was supersterk. Hij eindigt 6e en we hebben een geweldige teamprestatie gezien." Die resulteerde evenwel niet in een overwinning. "We moeten eerlijk bekennen dat we niet de sterkste man in koers hadden. Die heeft gewonnen." "We wisten dat Tadej en Mathieu (van der Poel) supersterk zouden zijn, maar wij speelden mee met 3 renners en dat nemen we zeker mee." Wat Wout van Aert liet zien, stemt Visma-Lease a Bike dan ook meer dan tevreden. "Natuurlijk jaagt zijn prestatie ons vertrouwen de hoogte in." "Parijs-Roubaix is een koers die Wout heel goed ligt. Het kan chaotisch worden en er kan veel gebeuren, maar we zijn goed voorbereid."

Net geen podium voor Wout van Aert.

Effect van hoogtestage

Het lijkt dus alsof de hoogtestage van Van Aert op het gepaste moment zal renderen. "Vrijdag kwam het er nog niet echt uit, maar in de Ronde heeft hij een hele goeie wedstrijd gereden", concludeerde Niermann. "Het leek er zelfs op dat hij op het einde nog de sterkste bij de achtervolgers was. We zijn heel tevreden met zijn vorm, al neemt dit niet weg dat andere renners nog sterker waren." "Dit was voor ons ook al een van de koersen van het jaar, maar we denken dat we zondag wel kansen hebben. Al zullen we ook daar op een sterke Pogacar en Van der Poel botsen."

Het leek er zelfs op dat Wout op het einde nog de sterkste bij de achtervolgers was. We zijn heel tevreden met zijn vorm, al neemt dit niet weg dat andere renners nog sterker waren. Mathieu Heijboer

Wout van Aert werd 4e in de Ronde.