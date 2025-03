VIDEO - Een regenboogrush en meerdere machtige sprints: de 10 beste zeges van jubilaris Mads Pedersen

Was dit weekend de mooiste zege van man-in-vorm Mads Pedersen? Zijn monstersolo in Gent-Wevelgem leverde hem de 50e triomf van zijn carrière op, maar het was lang niet zijn eerste tot de verbeelding sprekende overwinning. Het Deense dynamiet knetterde de laatste jaren al veel vaker. Van een WK-verrassing tot een garantie in Gent-Wevelgem: een greep uit zijn zegereeks.