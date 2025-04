Verrassing van formaat: nummer 507 van de wereld (met autisme en dopinggeschiedenis) wint het tennistoernooi in Houston

Jenson Brooksby kroonde zich deze week in Houston tot de nieuwe Harry Houdini. In de eerste kwalificatieronde overleefde hij 3 matchballen, net als in de tweede ronde.



Ook in zijn halve finale tegen eerste reekshoofd Tommy Paul overleefde hij een matchbal waarna hij zich naar de finale stuntte.



In die finale wachtte het tweede reekshoofd Frances Tiafoe. Op papier was Brooksby kansloos, maar toch toonde hij zijn kwaliteiten keer op keer. Brooksby liep meteen uit tot 4-0, zag Tiafoe opnieuw op gelijke hoogte komen, maar ging toch opnieuw door de opslag van Tiafoe.



Zo won Brooksby de eerste set en in de tweede set ging hij op hetzelfde elan door. Tot 3-2 ging het gelijk op, maar daarna ging Brooksby twee keer door de opslag van Tiafoe. Na nog geen anderhalf uur was de klus zo geklaard voor Brooksby.



Voor de 24-jarige Amerikaan is het zijn eerste titel. Brooksby was al van bij de jeugd een talentvolle tennisser, maar dat kwam er nog niet helemaal uit. Brooksby kampt met autisme en onderging in 2023 een operatie aan zijn pols.



Dat jaar miste hij 3 dopingcontroles, waardoor hij 18 maanden aan de kant stond. Op de Australian Open maakte hij dit jaar zijn wederoptreden.



Als nummer 507 is hij de op 3 na laagst gerangschikte tennisser die een ATP-titel weet te behalen sinds 1990. Door zijn overwinning springt hij naar plek 172 op de ATP-ranglijst.