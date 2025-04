"Als een raket schoot Tim naar eerste waaier": Louis Vervaeke genoot van emotioneel debuut in Gent-Wevelgem

di 1 april 2025 08:39

Dit voorjaar trekken we na de koers telkens naar een opvallende debutant. In Gent-Wevelgem is Louis Vervaeke de uitverkorene. De invaller bij Soudal-Quick Step leverde tijdens én na de waaierslag berewerk voor runner-up Tim Merlier.

Je verwacht hem vooral in de Tour als beschermengel en rechterhand van Remco Evenepoel. Maar afgelopen weekend reed Louis Vervaeke zich ook in de kijker op de Vlaamse wegen. "Ik was nochtans met een klein hartje van start gegaan in Gent-Wevelgem, want ik was bang voor de waaieroorlog in De Moeren."

Koersen in achtertuin

Vervaeke had nochtans niet Gent-Wevelgem, maar wel de Ronde van Catalonië op zijn planning staan. "Maar ik kwam ten val in de Strade Bianche, waarna ik door een hersenschudding enkele dagen rust moest nemen." Vervaeke was daardoor niet fit genoeg om van start te gaan in Catalonië. "Ik had de ploeg al gezegd dat ze me mochten oproepen als ze manschappen tekortkwamen in de Vlaamse koersen." "Toen ze me vorige week vroegen om de E3 en Gent-Wevelgem te rijden, heb ik dan ook volmondig ja gezegd." Zo reed Vervaeke voor het eerst sinds lang een koers in zijn achtertuin, want hij woont in Ronse. "De Ronde passeert zondag trouwens 3 keer door Ronse. Het zou een kinderdroom zijn die uitkomt als ik Vlaanderens Mooiste voor het eerst mag rijden."

Emotionele dag

Toen Vervaeke zondag aan de start stond van Gent-Wevelgem, was hij ook wat emotioneel. Want hij vormt al jaren een koppel met de weduwe van Antoine Demoitié, de onfortuinlijke renner die 9 jaar geleden het leven liet in de waaierklassieker. "Mijn schoonfamilie was er dan ook niet happig op dat ik zou starten in Gent-Wevelgem, want zij beleven die dag altijd op een emotionele manier." "Dat dodelijk incident speelde zondag ook door mijn hoofd. Maar in de koers, en zeker in Gent-Wevelgem, moet je dat loskoppelen. Want anders lukt het niet om een hele dag te vechten voor je plaats."

Als de streep in zicht komt, komt de killer in Tim weer naar boven. Louis Vervaeke

Vechten moest Vervaeke vooral doen in De Moeren, toen zijn kopman Tim Merlier de eerste waaier had gemist. "Samen met Yves (Lampaert) heb ik het gat op het eerste peloton zo klein mogelijk gemaakt." "Toen de kloof nog niet helemaal gedicht was, schoot Tim als een raket naar de eerste waaier. Wat een cartouche! Voordat we het wisten, zat hij voorin." "Op de eerste passage over de Kemmelberg kwam ik Tim weer tegen. Hij had het moeilijk. Maar als de streep in zicht komt, komt de killer in Tim naar boven. We wisten dat hij nog naar een podiumplek zou sprinten."

Evenepoels kansen in Wevelgem

Na zijn Vlaams avontuur zal Vervaeke zijn boezemvriend Remco Evenepoel met raad en daad bijstaan in de klimklassiekers. "Remco is me gisteren nog komen oppikken om een anderhalf uurtje samen te trainen. Hij oogde heel ontspannen en enthousiast." "Met nog een stage in zijn benen zal Remco klaar zijn om mee te spelen voor de knikkers in de Ardennen-koersen." En zou Evenepoel op een dag ook kunnen schitteren in een klassieker zoals Gent-Wevelgem? "Van alle Vlaamse klassiekers heeft Gent-Wevelgem het minste aantal hoogtemeters. Dus op papier moet die koers Remco het minst liggen." "Maar als je zag hoe kapot iedereen was in de finale, zou Remco met een extra versnelling in zijn benen ook in Gent-Wevelgem het verschil kunnen maken. Dat hij dat kan heeft hij al eens bewezen op de biljartvlakke omloop van het BK in Izegem."