Topreekshoofd Jessica Pegula maakt favorietenrol waar met toernooizege in Charleston

In de Verenigde Staten heeft Jessica Pegula (WTA-4) het WTA-toernooi van Charleston op zak gestoken. De Amerikaanse klopte haar landgenote Sofia Kenin (WTA-44) in de finale in twee sets: 6-3 en 7-5. Voor Pegula is het haar tweede toernooizege van het seizoen.

Vorige week botste Jessica Pegula nog op Aryna Sabalenka in de finale van toptoernooi in Miami. Deze keer moest ze niet afrekenen met de nummer 1 van de wereld, want Pegula begon als eerste reekshoofd aan de strijd in Charleston.



Het kostte moeite, maar ze plaatste zich voor de finale. Daarin wachtte Sofia Kenin, de Australian Open-winnares van 2020.

Pegula bleek iets te sterk voor haar landgenote in een match met veel breaks. Na de 6-3 in de eerste set kende ze nog wat meer moeite in set 2.

Het werd snel 1-5 voor Kenin, maar Pegula keerde het helemaal om met zes games op rij. Bij het eerste matchpunt was het raak: 7-5.

Voor Jessica Pegula is het nog maar haar allereerste titel op gravel. Eerder dit seizoen pakte ze wel al de hoofdprijs op de hardcourt van Austin. Deze toernooizege brengt haar morgen naar plek 3 op de wereldranglijst.