Maxim Van Gils draagt Belgische wielertrui op trainingskamp Red Bull-Bora: "Ze hadden geen stock meer"

Er is de voorbije weken heel wat inkt gevloeid over de veelbesproken transfer van Maxim Van Gils naar Red Bull-Bora-Hansgrohe. Op Mallorca traint hij voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeg. Maar nog niet in een nieuwe outfit.



"Ze hadden geen stock meer", maakte Van Gils zich er snel vanaf. Of wil hij niet (nog meer) op zere tenen trappen bij zijn ex-ploeg Lotto - Dstny, waar hij zijn contract verbrak? Hij koos dan maar voor een Belgische outfit.



Het was duidelijk allemaal nog wat wennen voor de jonge Belg. Ook naar zijn fiets moest hij bijvoorbeeld zoeken. "Er staan nog geen stickers op", merkte hij op.



Sowieso krijgen we Van Gils deze namiddag uitgebreider te horen, want dan praten alle renners van Red Bull-Bora-Hansgrohe met de pers.