Kompany weet waarvoor hij speelt: dit zijn de mogelijke halve finales in de CL, met Barcelona en PSG

De helft van de Champions League-tabel is al ingevuld. Nu Barcelona en PSG zich geplaatst hebben voor de halve finales, weten ook Inter, Bayern München, Real Madrid en Arsenal waarvoor ze vanavond spelen. Regelt Kompany een nieuwe ontmoeting met Barça of stoot Inter door aan die zijde? PSG kijkt vanavond dan weer aandachtig naar de partij in het Bernabéu.