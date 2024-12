Red Bull flirtte wel degelijk met Remco Evenepoel: "Maar tijdens het WK was duidelijk wat zijn plannen waren"

Zonder Remco Evenepoel legt Red Bull-Bora-Hansgrohe zijn ronde-eieren nog altijd voornamelijk in de mand van de toch al 35-jarige Primoz Roglic.



De Sloveen kondigde op de persconferentie aan dat hij in 2025 de combinatie Giro-Tour wil doen, mogelijk geïnspireerd door zijn landgenoot Tadej Pogacar.



De Ronde van Italië wist Roglic in 2023 al eens te winnen, in de Ronde van Frankrijk jaagt hij al een paar jaar vruchteloos op eindwinst. Een vijfde eindzege in de Vuelta komt er dus, zonder koerswijziging, niet.