Arsenal zet zich schrap voor de magie van Bernabéu: "Over het stadion en de sfeer hebben we geen controle"

3-0 ophalen: geen evidentie

In de Champions League is een achterstand van 3 of meer doelpunten ophalen moeilijk. Het gebeurde maar 4 keer in de geschiedenis van het kampioenenbal:





1. Roma tegen Barcelona in 2016 (4-1 en 3-0)

2. Barcelona tegen PSG in 2017 (4-0 en 6-1)

3. Liverpool tegen Barcelona in 2019 (3-0 en 4-0)

4. Deportivo de La Coruña tegen AC Milan in 2004 (4-1 en 4-0).