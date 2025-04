Nina Sterckx kan favorietenrol niet waarmaken, maar pakt na moeilijke avond toch zilver op EK gewichtheffen

Niet de gedroomde uitkomst voor Nina Sterckx. De Belgische heeft op het EK gewichtheffen in de klasse tot 59 kg zilver veroverd. Sterckx mikte op goud, maar kende een wisselvallige dag met slechts twee geslaagde pogingen. Onze landgenote bleef teleurgesteld achter en kon haar emoties moeilijk bedwingen na haar mislukte laatste poging.

Nina Sterckx droomde luidop van EK-goud, maar in de Moldavische hoofdstad Chisinau zou onze landgenote toch teleurgesteld achterblijven.



In het snatch-onderdeel opende Sterckx nog solide met een geslaagde poging op 94 kg. Haar twee volgende pogingen op 97 kg mislukten echter, wat haar ver onder haar persoonlijk record van 102 kg hield.



Toch bleek haar eerste poging voldoende om goud in de snatch te veroveren. Het zette alvast haar status als topfavoriete – zeker na het late forfait van Lucrezia Magistris – in de verf.



Maar tijdens het clean & jerk-gedeelte zagen we hetzelfde scenario haar kansen op goud helemaal fnuiken. Haar eerste beurt op 113 kg was raak, maar vervolgens faalde ze op 117 kg én 120 kg. Het eindtotaal van Sterckx kwam daarmee op 207 kg, goed voor zilver in de eindrangschikking.



De Roemeense Andreea Cotruta ging met het goud aan de haal. Zij wist in het clean & jerk eveneens maar één poging succesvol af te werken, maar tilde daarin 114 kg, wat uiteindelijk het verschil maakte in het totaalklassement.



Sterckx was duidelijk ontgoocheld en kon haar tranen na haar laatste onderdeel niet bedwingen.



Ook landgenote Annelien Vandenabeele liet zich opmerken. Ze verbeterde haar persoonlijk record met 7 kilogram en eindigde met een totaal van 185 kg op een knappe elfde plaats.